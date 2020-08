Dodelijkste ramp bootvluchtelingen voor Libische kust dit jaar

Voor de kust van het Noord-Afrikaanse Libië zijn minstens 45 bootvluchtelingen verdronken die op weg waren naar Europa. De Verenigde Naties spreken over de dodelijkste schipbreuk met migranten dit jaar daar in de Middellandse Zee.

37 personen konden worden gered, aldus het VN-agentschap voor migratie woensdag over de ramp van maandag. De motor van de boot zou zijn ontploft. Onder de doden waren vijf kinderen, vertelden de overlevenden.

Vanuit Libië, waar een bloedige oorlog woedt en chaos heerst, wagen elk jaar duizenden mensen de risicovolle oversteek naar met name Italië. Op die manier hopen zij de Europese Unie binnen te komen.

Zorgen

Onlangs uitte het Rode Kruis nog zijn zorgen omdat steeds meer migranten verdrinken tijdens hun tocht over de Middellandse Zee. Rode Kruis-hulpverleners in Libië en buurland Tunesië moeten steeds vaker lichamen bergen die aanspoelen aan de kust, aldus de internationale organisatie.

In juni stierven 20 procent meer migranten tijdens hun poging de zee over te steken, dan in dezelfde periode vorig jaar. Het Rode Kruis vreest dat steeds meer mensen de gevaarlijke oversteek naar Europa zullen wagen. De situatie wordt alleen nog maar erger door de economische crisis die volgt op het coronavirus, is de verwachting.