Recordaantal coronabesmettingen Spanje sinds einde lockdown

Na het beëindigen van de lockdown begon het aantal nieuwe corona-infecties geleidelijk te stijgen. De laatste tijd gaat het steeds sneller. De Spaanse autoriteiten zagen zich al gedwongen een deel van de versoepelingen terug te draaien en nieuwe beperkingen af te kondigen.

Alle discotheken en nachtclubs zijn weer gesloten. Restaurants en bars mogen open blijven, maar moeten voortaan elke nacht om 1.00 uur dicht. Ook is het roken in buitenruimtes aan banden gelegd als het onmogelijk is op veilige afstand te blijven.

De Nederlandse overheid adviseert uitsluitend noodzakelijke reizen te ondernemen naar onder meer Madrid, Barcelona en bekende vakantie-eilanden als Mallorca en Ibiza. Duitsland deed heel Spanje in de ban, behalve de Canarische Eilanden.