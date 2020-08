Kremlin: buitenlandse mogendheden mengen zich in zaken Minsk

Buitenlandse mogendheden maken misbruik van de crisis in Wit-Rusland om zich te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van dat land, volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Hij zei dat er helemaal geen bemiddeling van buitenaf nodig is. Lavrov erkende dat de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland niet goed zijn verlopen. Hij hoopt daarom dat de Wit-Russische oppositie bereid is met de omstreden leider Aleksander Loekasjenko in gesprek te gaan.