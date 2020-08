CDA: Melding stemmen direct onderzocht, geen fout in techniek

Het CDA heeft tijdens de looptijd van de digitale verkiezing al onderzocht of er technische fouten waren, maar die bleken er niet te zijn. Dat zegt een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving door Trouw, die dinsdag meldde dat onder meer de vrouw van kandidaat Pieter Omtzigt een dankberichtje kreeg voor een stem op Omtzigts concurrent Hugo de Jonge.

“Twee technische partijen hebben onderzocht of er iets aan de hand was met de techniek”, aldus een woordvoerder. Ook was hierbij een notaris betrokken.

De woordvoerder bevestigt dat er zes meldingen zijn binnengekomen van leden die op een andere kandidaat wilden stemmen dan waar ze een bericht van kregen. Volgens de partij zijn dit niet alleen mensen die op Omtzigt wilden stemmen, maar ook De Jonge-stemmers.

Omtzigt verloor uiteindelijk met 258 stemmen verschil. Dat de verkiezing met “een fotofinish” eindigde, deed hem “een beetje pijn”, zei hij toen.