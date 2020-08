Linkervleugel Democraten op achtergrond op conventie

De links-radicale Alexandria Ocasio-Cortez zei in haar korte toespraak op het partijcongres van de Democraten dat ze Bernie Sanders steunt als presidentskandidaat. Ze sprak nauwelijks anderhalve minuut en was dinsdag vrijwel de enige van de linkervleugel die aan het woord kwam. Ze noemde Biden niet. Veel langer aan het woord waren leden van de oude garde van partij zoals ex-president Bill Clinton en ex-minister John Kerry, net als een reeks politieke nieuwkomers die voornamelijk het politieke centrum van de partij vertegenwoordigen.

Ocasio-Cortez zei dat ze “een volksbeweging van de massa wil organiseren om wonden te helen die worden geslagen door raciaal onrecht, kolonisatie en de haat tegen vrouwen en homoseksuelen”. Ze zei dat “miljoenen wachten op ingrijpende veranderingen in het systeem om de crises op te lossen”. Ze dankte later op Twitter presidentskandidaat Joe Biden wel voor het feit dat ze het woord kon voeren.

De Republikeinse president Trump heeft herhaaldelijk betoogd dat de “slaperige” presidentskandidaat Joe Biden, een marionet is van ultralinks dat de Democratische partij volkomen zou domineren. Veel Republikeinen hopen dat twijfelende kiezers toch Trump stemmen, omdat ze bezorgd zijn over de vele rellen en plunderingen en de toename van de gewelddadige misdaad. Sinds de dood 25 mei van een zwarte verdachte in Minnesota door toedoen van een blanke politieagent zijn in veel plaatsen ongeregeldheden. Joe Biden probeert te voorkomen dat de partij voor radicaal-links wordt aangezien.