Ruim 2,9 miljoen kijkers voor coronapersconferentie

Ruim 2,9 miljoen mensen hebben dinsdag naar de persconferentie gekeken van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Het zijn een stuk minder kijkers dan eerdere persconferenties trokken. Op 6 augustus trok de persconferentie nog 3,5 miljoen kijkers. In het begin van de lockdown in Nederland, in maart en april, keken wekelijks ongeveer 7 miljoen mensen naar de persconferenties over het coronavirus.