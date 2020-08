Oppositieleider roept EU op stem van Wit-Rusland te respecteren

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja heeft de Europese Unie opgeroepen de stem van Wit-Rusland te respecteren en de uitslagen van de recente presidentsverkiezing niet te erkennen. Ze sprak in een videoboodschap vanuit Litouwen waar ze naartoe gevlucht is. De EU gaat er al vanuit dat er met de stembusgang is geknoeid om de autocratische president Aleksander Loekasjenko in het zadel te houden.