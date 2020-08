Bekendste sprekers op derde dag Democratische Conventie

Politiek gezien is het belangrijkste moment de officiële nominatie van senator Kamala Harris als running mate van presidentskandidaat Biden. Zij houdt daarna nog een toespraak. Veel aanhangers van de partij zullen nog meer uitkijken naar de spreker die de avond afsluit: Obama. De voormalige president is nog steeds enorm populair en al zijn toespraken trekken veel kijkers, zowel op televisie als achteraf online.

Michelle Obama kwam maandag op de eerste dag van de partijbijeenkomst al aan het woord. Zij haalde onverwacht fel uit naar president Donald Trump en verweet hem een gebrek aan empathie. Haar man Barack Obama zal zich als voorganger van Trump waarschijnlijk minder fel tegen hem uitspreken. Obama benadrukt waarschijnlijk vooral waarom zijn voormalige running mate en vicepresident Biden nu de leider van het land moet worden.

Een opkomende politica die woensdag aan het woord komt, is Michelle Lujan Grisham. De gouverneur van New Mexico werd lang gezien als mogelijke running mate van Biden. Ze zat van 2012 tot 2019 in het Huis van Afgevaardigden, totdat ze in 2019 gouverneur werd.

Het avondprogramma bestaat naast veel toespraken uit optredens van Jennifer Hudson en Billie Eilish. Beide partijen laten populaire artiesten die de partij steunen optreden, om hun fans aan te spreken.