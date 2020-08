Rechter oordeelt over Amsterdamse mondkapjesplicht

De rechter in Amsterdam doet woensdagmiddag uitspraak in een kort geding over de mondkapjesplicht in de hoofdstad. Tijdens de zitting eisten onder meer protestgroep Viruswaarheid en de Amsterdamse cultureel ondernemer Ab Gietelink maandag dat de veiligheidsregio afziet van de verplichting om een mondkapje te dragen, die sinds 5 augustus geldt op vijf drukke locaties.