Hof doet uitspraak in mishandelingszaak Jan Roos

Het gerechtshof in Amsterdam doet woensdag uitspraak in de strafzaak tegen opiniemaker Jan Roos. Hij wordt beschuldigd van de mishandeling van een 16-jarige jongen. Het slachtoffer zegt dat Roos hem op het terras van een café in Bergen zonder directe aanleiding met een vuist in zijn gezicht heeft geslagen. Volgens Roos heeft hij zich slechts verweerd, nadat de jongen dreigend op hem af was gekomen.