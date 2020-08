‘Grootste economische krimp in regio Haarlemmermeer’

Haarlemmermeer werd in het tweede kwartaal hard geraakt door de coronacrisis en zag de economie het sterkst krimpen. De regio is voor een groot deel afhankelijk van luchtvaart en daaraan gerelateerde dienstverlening. En die sectoren kregen harde klappen.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het statistiekbureau constateert verder dat in alle regio’s van Nederland sprake was van een economische achteruitgang. De economie van Haarlemmermeer kromp met 27 procent tot 29 procent. En in de regio Amsterdam en de regio IJmond was sprake van een krimp tussen de 12 procent en 14 procent. Haarlem, Zuid-Limburg, Midden- en Noord-Brabant zagen de economie met 10 procent tot 12 procent krimpen.

“In al deze regio’s hebben de horeca en de zorg een belangrijk aandeel in de krimp”, zo duidt het CBS. In de zorg zijn per saldo minder diensten geleverd omdat vanwege corona veel afspraken en operaties zijn uitgesteld. Andere bedrijfstakken die een substantieel effect hadden op de krimp in deze regio’s zijn de reisbemiddeling, cultuur, industrie en de uitzendbranche.

De regio’s Almere en Delfzijl lieten juist de kleinste krimp zien, van minder dan 6 procent. In Almere bleef de krimp mede beperkt door goed presterende leasebedrijven. Verder zijn de bedrijfstakken die door de coronacrisis flink zijn getroffen in deze regio’s relatief minder vertegenwoordigd.