Dringend advies: geen bijeenkomsten thuis, maximaal zes mensen

Het coronavirus verspreidt zich nog altijd ‘gestaag’ in Nederland, en dat kan grote gevolgen hebben, aldus de premier. ‘Als we niet oppassen zijn we binnen afzienbare tijd terug bij af. Terug bij een overbelaste zorg, terug bij het land op slot, terug waar we niet willen zijn.’

Het kabinet roept mensen hiertoe op, omdat de meeste nieuwe besmettingen in de privésfeer zijn. Het gaat om mensen die elkaar kennen en thuis ontvangen en elkaar vertrouwen. Maar volgens Rutte gaat het om een schijnveiligheid.