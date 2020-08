Ondanks forse buien plaatselijk nog steeds groot grondwatertekort

De soms forse neerslag van het afgelopen weekend heeft lokaal het grondwaterpeil weer aangevuld. Op verschillende plaatsen in Nederland was zelfs sprake van wateroverlast. Ondanks dat blijven de grondwaterstanden in diverse regio’s nog steeds laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar, zo blijkt uit de Droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

Het landelijk neerslagtekort is door de hittegolf van de afgelopen tijd verder toegenomen, maar dankzij de recente neerslag blijft het tekort sinds een aantal dagen stabiel. De verwachting is dat dit de komende twee weken zo zal blijven, omdat er de komende dagen meer neerslag wordt verwacht.

Het actuele landelijk gemiddelde neerslagtekort bedraagt circa 245 millimeter en dit blijft naar verwachting de komende twee weken ongeveer stabiel. De variatie per regio is echter aanzienlijk. Het neerslagtekort is het grootst in Zeeland, het zuiden van Gelderland, het midden en oosten van Brabant en de noordelijke helft van Limburg.