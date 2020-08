Rode cijfers op beurzen Europa

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers waren terughoudend vanwege de politieke impasse in Washington over het nieuwe steunpakket voor de Amerikaanse economie. Ook de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en China deed het beurssentiment geen goed. Op Beursplein 5 wist chemicaliëndistributeur IMCD de schijnwerpers op zich gericht na publicatie van halfjaarcijfers.

De AEX-index op het Damrak stond bij de slotbel 0,6 procent lager op 559,44 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 802,88 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 0,8 procent in.

IMCD zakte 0,3 procent bij de Amsterdamse hoofdfondsen. De onderneming boekte in de eerste jaarhelft meer winst en een hogere omzet, mede dankzij eerdere overnames. Vanwege de onzekerheid over de duur van de coronacrisis is het volgens het bedrijf onmogelijk om op de korte termijn vooruitzichten te schetsen. Analisten van Bank DeGroof Petercam verlaagden het advies voor het aandeel.

Prosus

Techinvesteerder Prosus kampte met een adviesverlaging door analisten van Jefferies en verloor 0,9 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler in de hoofdindex met een min van 5 procent.

In de MidKap noteerde beursintermediair Flow Traders (min 8,9 procent) ex dividend.

Kendrion ging 2,8 procent omlaag bij de kleinere bedrijven. De producent van elektromagnetische componenten kampte in de eerste jaarhelft met de malaise in de auto-industrie als gevolg van de coronacrisis. In China was volgens het bedrijf al wel sprake van herstel. Van Lanschot Kempen werd 0,8 procent lager gezet. De vermogensbeheerder neemt branchegenoot Hof Hoorneman Bankiers over. Een overnamesom werd niet gegeven.

Marks & Spencer

In Londen daalde Marks & Spencer bijna 5 procent. Bij de Britse warenhuisketen verdwijnen 7000 banen, omdat shoppers als gevolg van de coronaperikelen wegblijven uit de winkels. Mijnbouwgigant BHP verloor 0,5 procent na tegenvallende resultaten. Pandora zakte 7,5 procent in Kopenhagen. De Deense verkoper van sieraden zag de omzet in het afgelopen kwartaal fors dalen door de coronacrisis.

De euro was 1,1926 dollar waard tegen 1,1868 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 42,60 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 45,34 dollar per vat.