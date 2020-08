Mauritius arresteert kapitein van op rif gestrand schip

De onder Panamese vlag varende Wakashio strandde op 25 juli op een koraalrif bij de eilandstaat in de Indische Oceaan. In totaal had het schip circa 4000 ton olie aan boord en het begon op 6 augustus olie te morsen. De regering kondigde de volgende dag een “milieunoodsituatie” af.

De olievlek verspreidde zich over een uitgestrekt gebied van bedreigde koralen, vissen en ander zeeleven. Hulpdiensten slaagden erin om het grootste deel van de resterende olie te verwijderen voordat het schip zaterdag in tweeën brak.

De kustwacht van Mauritius had herhaaldelijk geprobeerd het schip te bereiken om te waarschuwen dat zijn koers gevaarlijk was, maar had geen antwoord gekregen, zei een maritieme functionaris die anoniem wilde blijven tegen persbureau Reuters.

Verkeerd

“De route die vijf dagen voor de crash was uitgezet, was verkeerd en het bootnavigatiesysteem moet dat aan de bemanning hebben gesignaleerd. Maar het lijkt erop dat de bemanning het negeerde. De boot stuurde ook geen SOS toen hij aan de grond liep, en reageerde niet op pogingen van de kustwacht om contact op te nemen”, zei de functionaris.

Lokale media hebben gemeld dat de bemanning een verjaardagsfeestje aan boord hield. De functionaris zei dat een onderzoek van de zwarte doos van het schip zou kunnen uitwijzen of dat waar was.