Zeehondencentrum Pieterburen weer open na quarantaine

Het Zeehondencentrum Pieterburen in het gelijknamige Groningse dorp opent woensdag weer de deuren. Het centrum sloot eind juli nadat bleek dat een vrijwilliger uit Zwitserland besmet was met het coronavirus. Alle zestien vrijwilligers gingen daarop in quarantaine op het terrein van het centrum, waar ze wonen. Drie van hen testten later ook positief.