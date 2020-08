EU-leiders spreken Poetin over Wit-Rusland

De Russische president Vladimir Poetin heeft dinsdag meerdere Europese leiders aan de lijn gehad om de gespannen situatie in Wit-Rusland te bespreken. Een dag voor een EU-top over de kwestie maakte Poetin duidelijk dat bemoeienis met interne Wit-Russische zaken of druk op het leiderschap in Minsk onaanvaardbaar is. Zowel de Duitse bondskanselier Merkel als de Franse president Macron kreeg die boodschap uit Moskou.