Meer coronapatiënten waren op vakantie in het buitenland

Van de mensen die afgelopen week positief zijn getest op het coronavirus, zijn 738 in de twee weken ervoor in het buitenland geweest. Dat is 18,4 procent van alle nieuwe gevallen. Zij hebben het virus mogelijk in het buitenland opgelopen, of hebben daar zelf misschien mensen besmet.

Iets meer dan een kwart was in Frankrijk, bijna een kwart was in Spanje. Verder zijn meer mensen dan in voorgaande weken in Turkije en Malta geweest. Sinds 1 juli is het coronavirus vastgesteld bij 118 mensen die in Turkije zijn geweest, en 64 van hen zijn in de afgelopen week positief getest. Het aantal coronapatiënten dat in Malta is geweest, is in de afgelopen week meer dan verdubbeld naar 104. Bovendien waren opvallend veel besmette mensen in Aruba en Tsjechië op vakantie geweest.

Een week geleden meldde het RIVM dat 408 nieuwe positief geteste personen in de twee weken voor het begin van de ziekte in het buitenland waren. Ook toen waren Frankrijk en Spanje de voornaamste bestemmingen.