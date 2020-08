Radboudumc: medicijn helpt coronapatiënt met zuurstofgebrek

Coronapatiënten met een ernstig zuurstofgebrek lijken baat te hebben bij een bestaand medicijn. Het Radboudumc in Nijmegen meldt op basis van een kleine proef met tien patiënten veelbelovende eerste resultaten van het middel icatibant. Met de inzichten die de onderzoekers uit Nijmegen hebben verkregen, gaan tien Nederlandse ziekenhuizen een ander bestaand medicijn uitproberen dat in hetzelfde spectrum werkzaam is, maar vermoedelijk langer werkzaam is - en daarmee effectiever.