Minister van staat Donner bij herdenking Sachsenhausen

Tijdens de jaarlijkse openbare herdenking bij het Sachsenhausen-monument in Vught, op 4 september, is minister van staat Piet Hein Donner gastspreker. Die vrijdagochtend is er eerst een stille tocht vanaf het raadhuis naar het monument in het nabijgelegen Reeburgpark.

In de nacht van 5 op 6 september 1944 deporteerde de Duitse bezetter 3000 gevangenen vanuit Kamp Vught naar concentratiekamp Sachsenhausen in Duitsland. Ruim de helft van de weggevoerde gevangenen zou de oorlog niet overleven.

Donner is president van de Oorlogsgravenstichting in Den Haag. “Nog in geen duizend jaren zijn er woorden genoeg om de diepten van ellende en verdorvenheid van mensen te beschrijven. Om het te begrijpen moeten we ons een verwerpelijke denkwereld eigen maken; dat moeten we niet willen”, aldus de oud-minister. “Maar we moeten het verleden kennen en een plaats geven, om het heden te begrijpen en hopelijk de toekomst beter te maken.”

Na de stille tocht begint de herdenking in het park om 11.15 uur. Na de toespraak van Donner dragen scholieren van basisschool De Springplank uit Vught eigen gedichten voor. Dan volgt twee minuten stilte en kunnen bij het monument kransen worden gelegd. De organisatie houdt zich aan de corona-richtlijnen van gezondheidsinstituut RIVM.