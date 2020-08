Aantal nieuwe coronabesmettingen iets gedaald, van 4036 naar 4013

In de afgelopen week hebben 4013 mensen te horen gekregen dat ze het nieuwe coronavirus hebben opgelopen. Dat is iets minder dan de 4036 gevallen die in de week tot vorige dinsdag waren bevestigd.

Zestien mensen zijn in de afgelopen week overleden aan het coronavirus. Dat waren een week eerder negen, en de week daarvoor zes. Verder werden vijftig mensen in een ziekenhuis opgenomen vanwege een besmetting, tegen 38 in de week ervoor en 44 nog een week eerder.