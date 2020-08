Regering Libië sluit militair akkoord met Turkije en Qatar

Ministers uit Turkije en Qatar waren maandag in hoofdstad Tripoli voor overleg over militaire samenwerking. Er zou onder meer zijn afgesproken dat Libische militairen worden getraind in militaire academies van de twee landen.

In Libië heerst chaos sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011. De machtige krijgsheer Khalifa Haftar begon vorig jaar een offensief om Tripoli in handen te krijgen, maar zijn troepen zijn na zware gevechten teruggedreven.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas waarschuwde tijdens een bezoek aan Tripoli dat buitenlandse mogendheden nog steeds bezig zijn hun bondgenoten in Libië te bewapenen. De recente rust in het Noord-Afrikaanse land kan volgens hem “misleidend” zijn.