Ruim 400.000 gebruikers voor CoronaMelder

Iedereen in Nederland kan de app alvast installeren via de Play Store (voor Android-telefoons) en de App Store voor iPhones. De app wordt momenteel getest door de gezondheidsdiensten in de regio’s Twente, Drenthe, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Zuid. Op 1 september moet de app landelijk gaan werken.

De CoronaMelder werkt via bluetooth en waarschuwt mensen die in de veertien dagen daarvoor ongeveer 15 minuten lang in de nabijheid zijn geweest van iemand die positief is getest op het coronavirus. Dat kunnen bijvoorbeeld medereizigers zijn in het openbaar vervoer of bezoekers van restaurants. Zo kan verdere besmetting nog beter in de gaten worden gehouden en worden bestreden, is de hoop. Gebruik van de app is vrijwillig. Informatie van en over de gebruikers wordt ook niet opgeslagen.