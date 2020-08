Hof: geen bewijs betrokkenheid leiders Hezbollah bij dood Hariri

Het Libanon-Tribunaal ziet geen bewijs dat de top van Hezbollah of de regering van Syrië rechtstreeks betrokken was bij de dodelijke aanslag op oud-premier Rafik Hariri van Libanon. Het hof in Leidschendam doet dinsdag bij verstek uitspraak tegen vier verdachten van de moord. Het gaat om vermeende Hezbollah-leden.