Wende, Kovacs en Wibi Soerjadi te zien op de Uitmarkt

Op de 43e editie van de Uitmarkt zijn onder anderen Wende, Wibi Soerjadi, The Kik, Kovacs en Pepijn Schoneveld te zien. De traditionele opening van het culturele seizoen in het laatste weekend van augustus, dat normaal gesproken veel publiek trekt, ziet er dit jaar vanwege de coronacrisis anders uit. Zo is er een aantal optredens in verschillende zalen in Amsterdam waar een beperkt publiek welkom is en zijn er meerdere optredens via livestream te volgen. Ook komen er twee speciale uitzendingen op televisie en hebben diverse musea in het land Uitmarkt-specials.