690.000 kijkers voor Jinek bij terugkeer op tv

Eva Jinek heeft met haar maandag op tv teruggekeerde dagelijkse talkshow op RTL4 690.000 kijkers getrokken. Daarmee staat Jinek op plek 12 in de lijst van best bekeken programma’s van de avond, meldt de Stichting Kijkonderzoek. Met bijna 2 miljoen kijkers was het NOS Journaal van 20.00 uur uur het best gekeken programma.