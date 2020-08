Techbeurs Nasdaq naar record op wisselvallig Wall Street

Techbeurs Nasdaq heeft maandag in New York een nieuwe recordstand bereikt. De breed samengestelde S&P 500 bleef net verwijderd van een nieuw record, terwijl de Dow-Jonesindex een verlies liet zien. Financiële fondsen stonden in de belangstelling op Wall Street nadat superbelegger Warren Buffett via zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway zijn belangen in fondsen als Goldman Sachs, JPMorgan en Wells Fargo had verkleind of in zijn geheel afgebouwd.

De leidende Dow-Jonesindex leverde 0,3 procent in tot 27.844,91 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 3381,99 punten en techgraadmeter Nasdaq dikte 1 procent aan tot 11.129,73 punten. De politieke impasse over een nieuw crisissteunpakket van de Amerikaanse overheid zorgde voor enige terughoudendheid bij beleggers.

Goldman Sachs verloor 2,4 procent aan beurswaarde. Buffett verkocht in het afgelopen kwartaal zijn volledige belang in het fonds. De belangen in Wells Fargo (min 3,3 procent) en JPMorgan (min 2,6 procent) werden verder flink teruggeschroefd. Ook deed Buffett al zijn aandelen olieproducent Occidental Petroleum (min 5 procent) van de hand. Tegenover de verkoop van aandelen, stond de aankoop van aandelen van Barrick Gold. De goudproducent won 11,6 procent aan waarde.

VS en China

Door de oplopende spanningen tussen de VS en China staan Chinese bedrijven met een notering in New York extra in de schijnwerpers. Webwinkel JD.com won haast 8 procent na cijfers. Dat het bedrijf beter dan verwacht presteerde komt onder meer doordat China snel lijkt te zijn hersteld van de coronacrisis.

Creditcardverstrekker American Express nam fintechbedrijf Kabbage over. American Express (min 2,9 procent) wil meer diensten aan gaan bieden aan het midden- en kleinbedrijf via de overname.

Apple

Ook techreus Apple blijft de aandacht op zich gericht houden. De iPhonemaker is qua beurswaarde bijna 2 biljoen dollar waard, maar leverde 0,3 procent in. Ook de ruzie met Fortnite-maker Epic Games laaide weer op.

Rackspace schoot ruim 10 procent omhoog door berichten dat Amazon zich in wil kopen in de aanbieder van servers. De Amerikaanse automaker Tesla ging hard omhoog op een positief analistenrapport. Het aandeel maakte een koerssprong van 11,2 procent. Principia Biopharma werd 9,4 procent hoger gezet na een overname door het Franse farmaciebedrijf Sanofi.

De euro stond op 1,1870 dollar, tegen 1,1868 bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder op 42,85 dollar. Brentolie steeg 1,2 procent in prijs tot 45,33 dollar per vat.