‘Nederlands schoenenconcern Ziengs dicht bij overname Brantano’

Het Nederlandse schoenenconcern Ziengs, het bedrijf achter schoenenwinkels als Ziengs, TMS, Tamaris en Scapino, is de belangrijkste gegadigde om Brantano over te nemen uit de failliete boedel van het Belgische modeconcern FNG. Dat melden Belgische media die stellen dat het bod van Ziengs hoger was dan dat van het Duitse Deichmann.