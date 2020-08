Theater Carré moet reorganiseren door coronacrisis

Koninklijk Theater Carré moet reorganiseren als gevolg van de coronacrisis. Een woordvoerder heeft een bericht hierover van de Theaterkrant maandag bevestigd. Tijdelijke contracten worden door het Amsterdamse theater niet verlengd en ook van een aantal medewerkers in vaste dienst wordt het contract beëindigd. Het is nog niet duidelijk om hoeveel arbeidsplaatsen het precies gaat.

Directeur Madeleine van der Zwaan spreekt van immense verliezen als gevolg van de coronacrisis. Het theater was ruim drie maanden dicht en mag nu voorstellingen organiseren voor kleine groepjes publiek. Maar het inkrimpen van het personeelsbestand is onvermijdelijk. "Onze inkomsten zijn per 13 maart volledig weggevallen" stelt ze. "Met de huidige regelgeving hebben wij ongeveer 70 procent van de stoelen leeg. Bij een ‘uitverkocht’ huis zijn maximaal 500 van de 1754 stoelen bezet."

Bovendien vreest Carré dat de situatie komend jaar niet zal verbeteren maar misschien zelfs verslechteren, als er bij een tweede golf een nieuwe lockdown volgt. "Pas als er een breed verspreid vaccin is, verwachten we weer op normale capaciteit te kunnen draaien", aldus Van der Zwaan.

Carré ontvangt geen exploitatiesubsidie en is daarom volledig afhankelijk van omzet van kaartverkoop en horeca. Eerder maakten al talloze grote podia bekend flink te moeten schrappen in hun personeelsbestand. Ook zijn er al theaters gesloten en staan bioscopen op het punt van omvallen. Binnen de hele cultuursector klinkt de klacht dat de overheid de sector in de kou laat staan in moeilijke tijden.