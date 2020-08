Europese beurzen sluiten in het groen

De AEX-index in Amsterdam is maandag in de plus gesloten. Ook elders in Europa stonden graadmeters overwegend in de plus. Beleggers bleven gespitst op ontwikkelingen rond het coronavirus en de oplopende handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten. Unibail-Rodamco-Westfield kreeg in de AEX klappen door eerdere berichten over een ophanden zijnde aandelenuitgifte.

De AEX-index sloot 0,4 procent hoger op 562,94 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 810,39 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,6 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield (min 4,4 procent) was hekkensluiter in de AEX. De winkelvastgoedinvesteerder liet weten alle opties te bekijken rond mogelijkheden om de schuld verder te verlagen. Vrijdag verloor het bedrijf al 6,6 procent aan beurswaarde nadat persbureau Bloomberg had gemeld dat het concern overweegt om voor maximaal 3 miljard euro aan aandelen in de markt te zetten. Betalingsverwerker Adyen dikte 2,3 procent aan en was de grootste stijger.

Reissector

Ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus troffen vooral de reissector. Duitsland heeft vrijwel heel Spanje aangemerkt als risicogebied. De sector kreeg voor het weekend al een klap toen het Verenigd Koninkrijk reizigers uit Frankrijk en Nederland een quarantaineplicht oplegde.

Reisbureau TUI verloor dik 5 procent. In Amsterdam zakte Air France-KLM 3,6 procent en Lufthansa verloor 3,7 procent in Frankfurt. Ryanair, dat het aantal boekingen voor dit najaar ziet opdrogen en in de capaciteit snijdt, verloor 7,6 procent.

Farmaceuten

Farmaceuten profiteerden juist van nieuws over de coronacrisis. Op de lokale markt werd Kiadis Pharma 1,6 procent meer waard. Beleggers reageerden enthousiast op het bericht dat de biotechnoloog samen met partners een onderzoek is gestart naar de behandeling van Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Pharming (plus 0,9 procent) publiceert resultaten over een onderzoek naar de inzet van ontstekingsremmer Ruconest tegen Covid-19 in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Immunology.

Sanofi klom 0,6 procent in Parijs. De Franse farmaceut wil voor 3,4 miljard dollar de Amerikaanse biotechnoloog Principia Biopharma overnemen, die zich bezighoudt met medicatie tegen bijvoorbeeld multiple sclerose.

De euro stond op 1,1868 dollar tegenover 1,1832 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 42,32 dollar. Brentolie daalde 0,4 procent in prijs tot 44,96 dollar per vat.