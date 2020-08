EU wil onderzoek Wit-Rusland naar mishandeling in detentiecentra

De Europese Unie roept Wit-Rusland op gerapporteerde misstanden in detentiecentra grondig te onderzoeken en de schuldigen ter verantwoording te roepen. EU-buitenlandchef Josep Borrell doet die oproep na steeds meer “schokkende’’ berichten over onmenselijke omstandigheden en mishandeling in detentiecentra. De EU-delegatie in Minsk heeft de boodschap overgebracht aan de Wit-Russische autoriteiten.