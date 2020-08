VS strenger voor Huawei, maar laat Alibaba vooralsnog met rust

Huawei wordt net als TikTok door de VS verdacht van spionagepraktijken. De Amerikanen zetten het Chinese bedrijf eerder al op een zwarte lijst, omdat het een gevaar voor de nationale veiligheid zou zijn. Volgens Ross zijn nog eens 38 partners van Huawei toegevoegd aan de sanctielijst. Daarmee wordt voorkomen dat Huawei Amerikaanse exportcontroles kan omzeilen voor het verkrijgen van elektronische componenten die zijn ontwikkeld of geproduceerd met behulp van Amerikaanse technologie, zo klinkt het.

President Donald Trump had eerder per decreet bevolen dat TikTok half september verboden wordt in de VS, tenzij de Amerikaanse tak dan verkocht is. De populaire filmpjesapp verzamelt volgens Amerikaanse politici te veel data van zijn gebruikers en die zou zomaar in handen van de Chinese overheid kunnen vallen, denken ze.

Onwaarschijnlijk

Volgens TikTok-moeder ByteDance is een verkoop onwaarschijnlijk, zo werd eerder gemeld. In plaats daarvan zou het Chinese bedrijf de beslissing van Trump om een verbod in te stellen willen aanvechten. Volgens Ross wordt momenteel naar de kwestie TikTok gekeken.

Trump zei eerder ook een verbod op de Chinese webwinkelgigant Alibaba in de VS te willen. Ross zei nu dat nog geen formele stappen in dat proces zijn gezet. Verder sprak hij lovend over de aankopen van Amerikaanse landbouwgoederen door China, als onderdeel van eerder handelsafspraken tussen de economisch grootmachten.