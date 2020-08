Drinkwaterwaarschuwing Vitens voorbij, ‘zuinig zijn blijft nodig’

Wel handhaaft Vitens de oproep om zuinig met drinkwater te blijven omgaan, vooral tijdens warme periodes.

Het bedrijf levert aan 5,8 miljoen klanten drinkwater in de provincies Friesland, Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht.

Volgens Vitens is tijdens de hittegolf veel meer drinkwater gebruikt dan normaal. De piekbelasting in sommige gebieden was zo hoog dat Vitens zich genoodzaakt zag om een waarschuwing te geven. Dat heeft ertoe geleid dat het drinkwatergebruik omlaag ging. Een piek zoals op vrijdag 7 augustus (het bedrijf leverde die dag 42 procent meer drinkwater dan een gemiddelde dag in 2019) werd daarna niet meer bereikt. Door het naleven van de waarschuwing is voorkomen dat de druk op het waterleidingnet preventief moest worden verlaagd.

De hittegolf heeft geleid tot een zeer hoog verbruik van drinkwater. Nu de hittegolf voorbij is ziet Vitens het verbruik teruglopen. “Een verklaring daarvan is allereerst dat de hitte voorbij is. Daarnaast gaan de scholen in het noorden vandaag weer open. Het warme weer in combinatie met veel recreatie in eigen land zorgde voor het hoge verbruik. Nu zien we weer normale patronen ontstaan”, zegt een woordvoerder.

Het bedrijf zegt tot en met 2024 jaarlijks 200 miljoen euro te investeren om de drinkwatervoorziening toekomstbestendig en robuust te maken. Daarmee speelt Vitens in op bevolkingsgroei, economische groei en weersextremen als gevolg van klimaatverandering.