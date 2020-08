Merkel: toename besmettingen zorgwekkend maar nog beheersbaar

De Duitse Bondskanselier Angela Merkel maakt zich zorgen over de stijgende dagelijkse besmettingscijfers in Duitsland, maar denkt dat de uitbraak “nog beheersbaar” is. Merkel heeft maandag bij de eerste bestuursvergadering van haar CDU-partij gezegd dat er voorlopig geen sprake kan zijn van verdere versoepelingen.

Momenteel wordt overlegd over een ontmoeting tussen Merkel en de deelstaatpremiers in de komende week, waarbij de situatie rond het coronavirus verder wordt besproken. Volgens kanselarijchef Helge Braun zal het bij dat overleg onder meer gaan over de vele verschillen qua coronamaatregelen tussen deelstaten.

Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde maandag dat er in Duitsland gedurende de laatste 24 uur 561 besmettingen waren geconstateerd. Vrijdag en zaterdag ging het om meer dan 1400 nieuwe gevallen in het laatste etmaal. De cijfers van zondag en maandag vallen doorgaans lager uit omdat de gegevens in het weekend niet allemaal direct worden doorgegeven.

De piek van het aantal nieuwe besmettingen in één dag werd in Duitsland bereikt in april. Dat getal lag toen boven de 6000. Sinds eind juli neemt het aantal besmettingen in Duitsland weer snel toe.

In totaal zijn er in Duitsland 224.014 mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Het aantal mensen dat na een besmetting overleed, staat op 9232 nadat maandag één dode in het laatste etmaal was gemeld.