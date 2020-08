Deel centrum Den Haag heeft weer stroom

Van de 37.000 adressen die in Den Haag zijn getroffen door een stroomstoring, hebben sinds 12.30 uur inmiddels ruim 4700 adressen in het centrum van de stad weer stroom, meldt netbeheerder Stedin. De stad werd maandagochtend in delen van het centrum, Scheveningen en Duindorp getroffen door de storing.

Het is nog niet bekend hoe lang het gaat duren totdat de storing geheel is verholpen. Volgens Stedin is de oorzaak een probleem in het hoofdverdeelstation bij de energiecentrale op het De Constant Rebecqueplein. Daar heeft brand gewoed. De brandweer ventileert het pand. Daarna kan het onderzoek naar het herstel van de rest van de stroomvoorziening beginnen, meldt de netbeheerder.