Het is momenteel niet mogelijk om een afspraak voor een coronatest te maken via de website Coronatest.nl en via het telefoonnummer 0800-1202. Het systeem waarin de afspraken moeten worden ingevoerd, kampt met een technische storing. Het is niet bekend hoelang die duurt, laat GGD GHOR Nederland weten.

Wie via de site probeert een afspraak te maken, krijgt door de storing de melding: “We hebben geen testplaats gevonden waar u zich kan laten testen”.