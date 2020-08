Ruim miljoen mensen zien Max Verstappen podiumplek pakken

Ruim 1,2 miljoen mensen keken zondag op Ziggo Sport naar de Formule 1 en zagen Max Verstappen tweede worden. Alleen het NOS Journaal om 20.00 uur trok meer kijkers, ruim 1,9 miljoen, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Hart van Nederland en de finale van de talentenshow We Want More op SBS6 staan op plek 3 en 4 in de lijst met iets meer dan 1 miljoen kijkers.

Zomergasten, met minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten, staat op de elfde plek met ruim 500.000 kijkers.