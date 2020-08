Verkiezingen Nieuw-Zeeland met 4 weken uitgesteld om corona

Premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland heeft de aankomende verkiezingen in het land met vier weken uitgesteld. Dat besluit is genomen vanwege een nieuwe uitbraak van het coronavirus in het land.

De verkiezingen staan nu gepland voor 17 oktober. Ze zouden in eerste instantie op 19 september gehouden worden. “Dit besluit geeft alle partijen de komende negen weken de tijd om campagne te voeren en geeft de kiescommissie voldoende tijd om ervoor te zorgen dat een verkiezing kan plaatsvinden”, licht Ardern de beslissing toe.

In Nieuw-Zeeland werden lange tijd geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd, maar in de afgelopen week zijn tientallen nieuwe virusgevallen ontdekt. In Auckland, met 1,5 miljoen inwoners de grootste stad van het land, is sinds kort een lockdown van kracht.

Maandag zijn in het land negen nieuwe gevallen van het coronavirus geregistreerd. Daardoor is het aantal actieve besmettingen opgelopen tot 78. In totaal hebben 1280 mensen het virus opgelopen. 22 mensen zijn aan de gevolgen ervan overleden. Nieuw-Zeeland was 102 dagen virusvrij totdat deze maand het virus weer de kop op stak.