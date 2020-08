Volle agenda voor vergadering Veiligheidsberaad

De burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio komen maandag in Utrecht bijeen voor het Veiligheidsberaad. Ze bespreken onder meer de komst van de speciale coronawet, de stand van zaken rondom het bron- en contactonderzoek bij de GGD’s, de handhaving van mogelijk verplichte quarantaine voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een besmette patiënt en de eventuele versoepeling van maatregelen, die eerder is aangekondigd voor 1 september. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie van VWS-minister Hugo de Jonge nemen deel aan de vergadering.