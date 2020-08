Code oranje voor onweersbuien beëindigd

De code oranje die voor overtrekkende onweersbuien was afgegeven is in heel het land beëindigd. Het noodweer begon zondag in het zuiden van het land en verplaatste zich gedurende de middag en avond naar het noorden.

Het KNMI heeft in de nacht van zondag op maandag alleen nog code geel uitstaan voor Groningen en de oostelijke Waddeneilanden vanwege onweersbuien die mogelijk gepaard gaan met hagel en windstoten tot ongeveer 70 km per uur. Die waarschuwing geldt vooralsnog tot 02.00 uur.