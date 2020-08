Pelosi roept Amerikaanse Huis terug van reces om postvoorstel

Voorzitter Nancy Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft het parlement teruggeroepen van reces. De Democrate wil dat later deze week wordt gestemd over een voorstel dat de Amerikaanse postdienst moet beschermen. Volgens een hooggeplaatste functionaris bij de Democraten zal het Huis waarschijnlijk zaterdag bijeenkomen.

In een brief aan de volksvertegenwoordigers schrijft Pelosi dat het voorstel moet voorkomen dat de posterij haar diensten afschaalt. De Democraten beschuldigen president Donald Trump ervan de noodlijdende postdienst aan banden te willen leggen zodat bij de aankomende verkiezingen het stemmen per post wordt bemoeilijkt.

De presidentsverkiezingen zijn op 3 november. Door de coronacrisis lijken veel Amerikanen geneigd te zijn per brief te stemmen om zo een stembureau te mijden. Ook de Democratische Partij, de rivaal van de Republikeinen van president Trump, ziet het als prima alternatief. Trump daarentegen vreest fraude en gaat fel tekeer tegen het stemmen per brief. Veel staten bereiden het stemmen per brief al grondig voor, maar Trump hamert erop dat de kiezers naar een stembureau zouden moeten gaan.