14 mensen willen lijsttrekker van 50PLUS worden

Bij 50PLUS hebben zich veertien mensen gemeld die de lijst willen trekken bij de landelijke verkiezingen in maart. Partijvoorzitter Jan Nagel bevestigde een bericht hierover in de Gelderlander. Maandag zal het hoofdbestuur van de ouderenpartij tijdens een persconferentie meer bekendmaken "over de stand van zaken met betrekking tot het lijsttrekkerschap". Meer wil Nagel er nog niet over kwijt.