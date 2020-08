Op het Mediapark in Hilversum staan zondagavond trekkers. De politie houdt de actie in de gaten, met onder meer een helikopter. Volgens het Noordhollands Dagblad zijn het er tientallen en wordt de ingang van het Mediapark geblokkeerd omdat Landbouwminister Carola Schouten zondagavond te gast is bij het programma Zomergasten. De politie houdt het vooralsnog op een zestal.

