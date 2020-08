Coronavirus gevonden op twee nertsenbedrijven

Bij twee nertsenbedrijven in De Mortel (Noord-Brabant) en Ottersum (Limburg) zijn besmettingen met het coronavirus aangetroffen. Op het bedrijf in de Mortel worden ongeveer 700 moederdieren gehouden, in Ottersum gaat het om een bedrijf met ongeveer 8000 moederdieren, maakte het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport zondag bekend.