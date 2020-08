NAVO spreekt beschuldiging Wit-Rusland over troepenopbouw tegen

De NAVO heeft aantijgingen van de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko zondag tegengesproken dat het bezig is met een militaire troepenopbouw bij de westgrens van het land. Maar de NAVO zei de situatie in Wit-Rusland wel nauwlettend in de gaten te houden.

Eerder op zondag zei Loekasjenko dat NAVO-tanks en -vliegtuigen op 15 minuten van de Wit-Russische grens waren opgesteld.

“Er is geen NAVO-opbouw in de regio. De multinationale aanwezigheid van de NAVO in het oostelijke deel van het bondgenootschap vormt voor geen enkel land een bedreiging. Het is strikt defensief, evenredig en bedoeld om conflicten te voorkomen en de vrede te bewaren”, zei een NAVO-woordvoerster in een verklaring. Daarin werd Wit-Rusland tevens aangespoord fundamentele vrijheden te eerbiedigen, waaronder het recht op vreedzaam protest.