Burgemeester Den Oudsten terug van vakantie om onrust in Utrecht

Burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht keert vervroegd terug van vakantie na de onrust vrijdag- en zaterdagavond in sommige wijken in de stad. Ook zondag is de lokale driehoek bestaande uit vertegenwoordigers van de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente weer actief, meldt locoburgemeester Lot van Hooijdonk zondag in een aan de gemeenteraad gerichte brief.