Honderden betogers van Belgische Viruswaanzin in Brussel

Honderden betogers van de Belgische groep Viruswaanzin betogen in het centrum van Brussel tegen de ingrijpende en vaak verwarrende coronamaatregelen. Een van de organisatoren, Michael Verstraeten, beklemtoonde tegenover de nieuwssite van BRUZZ dat dit geen manifestatie is om de ernst van het virus te ontkennen, maar om te betogen dat de coronamaatregelen buiten alle proporties zijn. Het middel is volgens de demonstranten zo veel erger dan de kwaal. “Het is geen Spaanse griep” relativeerde Verstraeten het nieuwe coronavirus in plaatselijke media.