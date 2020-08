Loekasjenko bij pro-regeringsbetoging in Minsk

Een grote demonstratie voor het bewind van president Loekasjenko in Wit-Rusland is op het Onafhankelijkheidsplein in Minsk met enige vertraging om 13.00 uur plaatselijke tijd van start gegaan. President Aleksander Loekasjenko sprak de aanhang toe en dankte de duizenden mensen. Hij zei dat wanneer de Wit-Russen hervormingen willen, ze die krijgen, meldde het Russische persbureau RIA-Novosti. Hij zei ook militairen naar de westgrenzen te hebben gestuurd omdat “de NAVO aan de poorten rukt”. Hij beklemtoonde de onafhankelijkheid van het land te zullen verdedigen en niet zal toestaan dat “buitenlanders hier nieuwe verkiezingen houden”.

Duizenden mensen zijn naar het plein gekomen en ze zijn vaak naar de stad toe gereden. Loekasjenko zei dat hij blij was dat ze hem niet in de steek lieten. Volgens RIA-Novosti zijn veel betogers voor Loekasjenko voor geld naar de steunbetoging gekomen, mannen zouden er omgerekend ongeveer 10 euro hebben gekregen en vrouwen nog meer. Het persbureau meldde ook dat Loekasjenko voor de tweede keer in korte tijd met zijn Russische ambtgenoot Poetin heeft gebeld. In het eerste telefoongesprek zou hij alle steun van Poetin hebben gehad.

Een demonstratie tegen Loekasjenko en tegen het politiegeweld moet om 14.00 uur op een ander plein beginnen. De oppositie noemt dat de Mars van de Vrijheid.