Democraten willen Amerika verenigen tijdens conventie

De voorzitter van de Democratische Partij, Tom Perez, zei in een interview met The New York Times dat het verenigen van het land het belangrijkste thema wordt. “Ik denk dat het Amerikaanse volk leiderschap nodig heeft dat ons verbindt. Dit is een conventie voor iedereen, niet alleen voor mensen die bij de vorige verkiezingen op een Democraat hebben gestemd. Mensen zijn de verdeel-politiek zat. Op onze conventie komt iedereen samen.”

De Democratische Partij heeft Republikeinen uitgenodigd om mensen binnen die partij ervan te overtuigen dat het niet erg is om op Biden te stemmen. Zo hoopt de oud-vicepresident de stemmen van veel gematigde Republikeinen binnen te halen.

Republikeinse tegenstanders

Het uitnodigen van Republikeinse tegenstanders van de president, leidt tot onvrede bij sommige Democraten. Zo komt de erg conservatieve Republikein John Kasich aan het woord. Hij staat bekend als een grote tegenstander van abortus. Bij veel progressieve Democraten valt deze beslissing niet goed. Voor veel Democratische stemmers en politici is het recht op abortus erg belangrijk.

Hoewel een aantal progressieve Democraten, zoals senatoren Bernie Sanders en Elizabeth Warren, aan het woord komen tijdens de conventie, is het vooral een bijeenkomst voor politici uit het centrum. Biden vertegenwoordigt zelf de gematigde Democraten net als veel sprekers, zoals running mate Kamala Harris, voormalig president Bill Clinton en oud-burgemeester van New York Mike Bloomberg. Zo moeten twijfelaars over de streep worden getrokken richting de Democratische Partij en Biden.

Andere insteek

De insteek lijkt bewust anders dan vier jaar geleden. De bijeenkomst rond de nominatie van Hillary Clinton was vooral gericht op de diversiteit binnen de partij en de VS. Trump speelde daar destijds op in, door te zeggen dat die diversiteit niet samengaat met zijn kernwaarden van Amerika. De huidige president won de verkiezingen vier jaar geleden mede door in te spelen op het “Amerikaanse gevoel”.

De campagne van Biden is volledig gericht op het neerzetten van hem als beter alternatief voor Trump. De aanstaande conventie moet dat bevestigen en moet een succesvolle aftrap van de campagne worden om de president te kunnen verslaan op 3 november.