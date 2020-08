Ambassadeur Wit-Rusland in Slowakije steunt betogers

De Wit-Russische ambassadeur in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije, Igor Lesjtsjenja, heeft gezegd solidair te zijn met de betogers in zijn land. “Ik ben solidair met de mensen die de straat op gaan in de steden van Wit-Rusland om hun stem te laten horen”, aldus de ambassadeur. Hij hoopt dat de toekomst van zijn land wordt opgebouwd en dat daarbij alle sociale en politieke groepen worden betrokken, meldden Russische media